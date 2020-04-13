諾亞方舟動物同樂會協會長年照顧老病殘貓狗，在安樂死未執行前，更深入收容所搶救被列為「優先死刑」的動物，許多毛孩被領養時已奄奄一息，理事長戈家黎則想盡辦法醫治，6年來花費千萬幫助近百動物，而在救治同時，她也做好告別的準備。

戈家黎回憶，迷你小黃金「可樂果」曾是受虐犬，被發現時滿身傷痕，也因此深具攻擊性，自己在幫牠上藥時也屢遭攻擊，努力了3年終於讓牠卸下心防，開始展現憨厚樂天的笑容，迎接主人時會因衝太快而撞上牆壁，當戈家黎以為甜蜜生活就此展開時，各種疾病卻接踵上門。

「可樂果」是由可卡犬與黃金獵犬刻意繁殖的結果，疑因近親繁殖和遺傳基因的影響，12歲時出現失智、關節退化、泌尿道感染和腎盂腎炎等毛病，熱愛食物的牠開始不吃東西，瘦得幾乎可見肋骨，需仰賴灌水灌食才能勉強支撐，戈家黎不願牠在孱弱軀殼中繼續受苦，決定聯繫獸醫進行安樂死。

告別的那一天，曾照顧「可樂果」的人齊聚協會，戈家黎則帶著牠到附近的公園，在「可樂果」曾做過記號的樹下吹風，期望毛孩離開前的風景，是最愛的草皮和陽光，牠最終在大家的祝福與眼淚中閉上眼睛。

戈家黎投身動保多年，送走的動物也不計其數，牠們身影則留在協會的回憶牆上，即使離開仍不會被遺忘。（圖／黃耀徵攝）

投入動保行列多年，戈家黎親手送過數不清的孩子離開，在最後時刻，她總要求自己保持冷靜，避免因情緒波動造成毛孩不安，並跟牠們「道愛、道謝、道歉、道別」，忍耐著一次次的心痛，只盼這些老動物生命末端能享受無盡的愛與關懷。

戈家黎從死神手中搶救回老病殘動物，也希望大眾能給牠們一個機會，使這些毛孩在幸福中重生。（圖／黃耀徵攝）

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(中時電子報)