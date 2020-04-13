諾亞方舟動物同樂會協會長年照顧老病殘動物，也開講座傳遞正確觀念與知識，其善舉備受大眾肯定，卻有民眾不願照顧家中年邁貓狗，致電諾亞方舟想請協會接養，遭拒後竟歇斯底里，揚言要把狗兒亂丟，還嗆聲「餓死算你家的」，諾亞方舟也因此隱瞞確切地址，避免不肖飼主真的上門。

諾亞方舟動物同樂會協會理事長戈家黎，在擔任愛媽時發現老動物常被忽略，因其年紀和身體狀況遭領養市場排除在外，更列為第一線「死刑」名單，戈家黎不忍貓狗在鐵窗內凋零，6年前成立協會照顧老病殘的毛孩，屢受台北市政府肯定，但當諾亞方舟名氣逐漸遠揚，各種挑戰也開始上門。

為了給老病殘動物最佳照顧，協會白板上寫著每個毛孩的餵藥狀況，全心全力希望牠們能恢復健康。（圖／黃耀徵攝）

戈家黎表示，曾有不明人士闖入諾亞方舟試圖抓狗，還有許多飼主致電，表示家中有老犬不知如何照顧，希望由協會代為看護，遭拒後則歇斯底里，指責協會「聲稱很有愛心」卻不接手，並揚言要把狗兒丟棄，任牠自生自滅。

戈家黎說，協會最大宗旨，是希望老病殘動物能跟其他毛孩一樣，享有愛與被愛的權利。（圖／黃耀徵攝）

「你們不養我就要亂丟喔，在外面餓死是你們的責任喔。」戈家黎提到，協會長年忍受無理的情緒勒索，但工作人員多半選擇平和以對，一步步探詢無法繼續養的原因，教育民眾看顧老動物的方法，希望別因無知造成遺憾，也不斷開設講座，提供課程讓飼主學習，期盼每隻毛孩都能在愛中老去。

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(中時電子報)