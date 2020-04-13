3月初，幾位國營事業董座遭到無預警撤換，掀起政壇大地震，行院院長蘇貞昌對此僅淡然表示，「用人就是適才適所」，並強調沒有酬庸問題，還把宣稱總統蔡英文一再交代「用好人才貢獻國家」，行政院也用這原則做事。

話才剛說完，就傳出行政院核定前民進黨立委施義芳出任台灣世曦工程顧問公司（台灣世曦）董事長。一名工程界人士向本刊爆料，施義芳不僅在糾紛鑑定上有「球員兼裁判」的爭議，還曾在一樁鑑定案中收受百萬元「謝禮」，拍胸脯保證圓滿處理，荒腔走板的善後遭到當事人異議。蘇揆卻啟用形象受議的人選掌理國家重要工程顧問公司，用人標準何在？

施義芳一路從台北市、台灣省到中華民國土木技師公會聯合會理事長，他由公會組織跨足政壇，自2008年至2020年，皆被民進黨提名為不分區立委候選人，更從2010年開始政治大押寶，蔡英文競選新北市長時，他就擔任土木技師和營建業共同組成的「工程界後援會」總會長。

施義芳過往負面爭議多，卻還能受到獨攬人事大權的行政院長蘇貞昌青睞，在520前就找到台灣世曦董座工作，實在令外界訝異。蘇貞昌接任行政院長以來，給外界形象就是治軍嚴謹，人事大權一把抓，就算是總統也要讓「大蘇」院長三分。3月初國營事業董座人事調動歷經腥風血雨，外界更盛傳蘇貞昌自許是「政壇亡命之徒」，以清洗政治環境作為最終職志，但即使曲子唱得再高調，如果用人不慎，盛名恐將旦夕毀棄。

外傳行政院長蘇貞昌自詡為政壇「亡命之徒」，才會不顧黨內派系平衡，隨意撤換多位國營事業董座。（圖／鄭清元攝）

施義芳矢口否認收取合法鑑定費以外的費用，並反問「這是誰指控的，請對方具名，有種就跳出來。｣

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，大家除了看到施義芳是民進黨前立委的背景，難道都沒有看到他的專業和經歷；行政院對國營事業人事案通常不會評論，應交由交通部說明。

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(中時電子報)