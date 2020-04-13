交通部次長王國材3月下旬在立法院交通委員會備詢時證實，行政院已核定58歲的前立委施義芳接任台灣世曦董事長。該公司是交通部管理的財團法人「中華顧問工程司」轉投資的子公司，施義芳上屆以工程界代表進入國會，有明顯的「英系｣色彩，在本屆立委連任失利，馬上受命接任「國家級」工程顧問公司董座，然而其行事作風多所爭議，引發外界一片質疑聲浪。

一名工程界人士告訴本刊，2014年有一家公司與基隆港務分公司因工程糾紛鬧上法院，由於訴訟過程必需透過土木技師作專業鑑定，營造公司找來時任台灣省土木技師公會理事長施義芳幫忙，施義芳除了收取帳面上一百多萬元鑑定費外，私下另收取一百萬元「處理｣費用，並掛保證一定會「讓事情圓滿｣。

金門縣府2012年發包運動場整修，因工程瑕疵狀告營造公司，施義芳牽扯其中，被法官認定「球員兼裁判」。（圖／報系資料照）

該人士說，「他身為土木技師已經喪失客觀公正的專業信念！」後來事態發展不如施義芳保證的那樣順利，營造公司老闆極為不滿，想向施義芳討回百萬「處理費」，施義芳卻理都不理事，此事一度鬧到民進黨中央，然而當時施義芳已被提名為2016年民進黨不分區立委候選人，且蔡英文氣勢正旺，可望迎接政黨輪替，幾位黨政大老考量不分區立委被提名人若爆出爭議，恐會傷及選情，立刻著手緊急斡旋，並陪同施義芳找營造公司老闆協調，奉還一百萬才將事情擺平。

施義芳負面爭議不只這一樁，本刊調查，2014年到2015年間，金門泉昇營造公司因施作金門縣立體育場跑道品質不良，與金門縣政府對簿公堂，營造公司林姓負責人找來時任台灣省土木技師公會理事長施義芳和理事張錦峰擔任鑑定人，但林姓負責人與施義芳同屬台灣省土木技師公會，林還在金門辦事處擔任要職，金門縣政府因而質疑施義芳理應迴避，卻仍製作鑑定書，還在過程中「拜會」當時的金門縣長陳福海，高等法院在判決書中明載「實有球員兼裁判之嫌」。

針對金門體育場案，施義芳表示，法官願意接受鑑定報告就接受，不願意就不要接受，個人沒有迴避問題。至於新北市土木技師公會選舉恐嚇案，施義芳強調：「對方有被害妄想症，也已向警方報案，若有結果早就該有結果，沒有的事情怎麼能無中生有。」施義芳也矢口否認收取合法鑑定費以外的費用，並反問「這是誰指控的，請對方具名，有種就跳出來。｣

刑事警察局則表示，該案經追查恐嚇信件來源及不明騷擾電話，均查無不法事證，若有新事證，本案將重啟調查。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，大家除了看到施義芳是民進黨前立委的背景，難道都沒有看到他的專業和經歷；行政院對國營事業人事案通常不會評論，應交由交通部說明。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)