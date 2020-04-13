前民進黨立委施義芳4月出任台灣世曦董事長，外界普遍認為這是政治酬庸，與行院院長蘇貞昌日前所謂「用人就是適才適所」的原則背道而馳。施義芳形象備受爭議，不禁讓人質疑蘇貞昌用人標準何在？

施義芳一路從台北市、台灣省到中華民國土木技師公會聯合會理事長，並由公會組織跨足政壇，不只當上立委，今年又接任台灣世曦董事長，可謂人生勝利組。

土木技師公會擁數千名專業土木技師會員，在大選中往往扮演關鍵，身為理事長更能墊高身價，施義芳近年積極在新北市土木技師公會擴展自身勢力，甚至有意發展到台中市土木技師公會，施陣營去年在兩地的土木技師公會選舉中，都與對手都產生激烈衝突。

余烈指出去年收到恐嚇信函馬上報警，只是一年過去「音訊全無」。（圖／讀者提供）

一名新北市土木技師成員也說，去年新北市土木技師公會選舉，時任立委的施義芳卯上前新北市土木技師公會理事長余烈推出的人選，兩陣營選戰激烈之際，卻傳出余烈接二連三收到匿名信，內容除了威脅余烈獨子、孫子生命安全外，還附上血淋淋的假手腳照片，恐嚇意味濃厚。

本刊獲得余烈證實指出，去年公會選舉期間確實受到恐嚇，當時也向刑事警察局偵查第四大隊正式報案，只是一年過去了「音訊全無」。「為何事情鬧這麼大，警方一年過去都沒有交代？」余烈說，他只能合理推測警方可能受到政治壓力。

余烈去年竟收到指名要其家人小心生命安全的恐嚇信件。（圖／讀者提供）

針對金門體育場案，施義芳表示，法官願意接受鑑定報告就接受，不願意就不要接受，個人沒有迴避問題。至於新北市土木技師公會選舉恐嚇案，施義芳強調：「對方有被害妄想症，也已向警方報案，若有結果早就該有結果，沒有的事情怎麼能無中生有。」施義芳也矢口否認收取合法鑑定費以外的費用，並反問「這是誰指控的，請對方具名，有種就跳出來。｣

刑事警察局則表示，該案經追查恐嚇信件來源及不明騷擾電話，均查無不法事證，若有新事證，本案將重啟調查。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，大家除了看到施義芳是民進黨前立委的背景，難道都沒有看到他的專業和經歷；行政院對國營事業人事案通常不會評論，應交由交通部說明。

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(中時電子報)