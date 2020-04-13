前民進黨立委施義芳出任台灣世曦董事長，不只引發外界政治酬庸之批評，也遭工程界人士向本刊爆料，曾在一樁鑑定案中收受百萬元「謝禮」，並衍生後續荒腔走板一連串的爭議。蘇揆卻啟用形象受議的施義芳掌理國家重要工程顧問公司，令人憂心國家工程安全是否能妥善把關。

「施義芳有多少能耐，大家都很清楚，橋樑他會設計嗎？」一位資深土木技師痛批，施義芳過去在「長鴻營造」擔任協理、經理，主要是跑工地出身，長年在技師考試補習班教授的科目著重「施工」、「測量」，專業並非「結構」領域。

該人士直言批評，台灣世曦做很多道路、橋樑的設計，施義芳根本是門外漢，但因為台灣世曦團隊很強，都是交通部長期培養的人才，至少可以支撐施義芳的不足。這位人士感嘆，不管是施義芳、或之前的董事長李建中和周禮良等，都是政治酬庸，「藍綠執政皆是如此，講究的不是專業，輕視國家公共工程的安全。」

國民黨立委洪孟楷也不以為然地指出，政院核定的施義芳任命案是否為趁「疫」作亂，偷渡自己人上任；他說，蘇貞昌才說要專業任用，雖然施義芳的人事案是否符合專業還需要全盤考量，但執政黨假如又牽涉派系分贓，豈不是自打嘴巴，只會讓人民更加不信任。

洪孟楷也呼籲，台灣世曦參與桃園第三航廈的設計及監造，為國人非常期待的重大建設，施義芳上任後還是要尊重專業，讓工程能儘速發包、如期完工，不然錯誤的政策會比貪汙帶來的危害更加嚴重。

針對金門體育場案，施義芳表示，法官願意接受鑑定報告就接受，不願意就不要接受，個人沒有迴避問題。至於新北市土木技師公會選舉恐嚇案，施義芳強調：「對方有被害妄想症，也已向警方報案，若有結果早就該有結果，沒有的事情怎麼能無中生有。」施義芳也矢口否認收取合法鑑定費以外的費用，並反問「這是誰指控的，請對方具名，有種就跳出來。｣

刑事警察局則表示，該案經追查恐嚇信件來源及不明騷擾電話，均查無不法事證，若有新事證，本案將重啟調查。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，大家除了看到施義芳是民進黨前立委的背景，難道都沒有看到他的專業和經歷；行政院對國營事業人事案通常不會評論，應交由交通部說明。

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(中時電子報)