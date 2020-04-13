英國確診新冠肺炎者截至13日上午6時已達8.5萬例，死亡人數也破萬；嚴峻疫情使得國內醫療物資嚴重不足。有醫院因為屍袋不夠用，竟直接用床單來包裹遺體，讓殯葬業者相當擔心，自己在搬運的過程中遭到感染。

據《每日郵報》報導，一名承包殯葬業的男子曾拍下遺體被床單包住的影片，「他被送進來的時候就只有這個（床單）…這不是在開玩笑，我去了好幾間醫院，我有證據證明NHS（保健署）的屍袋已經用完了。」

英國上個月發表公共衛生指南，聲曾新冠病毒在患者死後會跟著降解，所以不需要裝進屍袋再搬運。不過殯葬業管理諮詢小組（DMAG）卻引用更早的聲明，指出新冠病毒可存活48至72小時，若是在冷藏環境中還能存活更久。工會發言人奧康納（Helen OConnor）直言，「這使得搬運工增加感染的風險。」

報導指出，目前倫敦屍袋短缺問題最嚴重，但這現象也已蔓延到英國各地。一名殯葬業者羅伯特（Joseph C Roberts ）表示，英國最主要的供應商，已無屍袋存貨。

一名倫敦殯葬業主管在4月4日的工作日誌寫道「北米德爾塞克斯大學醫院（North Middlesex Hospital）告訴我，他們被告知將屍袋交給倫敦南丁格爾醫院（NHS Nightingale hospital），他們只能將遺體用兩張床單包起來。」2日後的日誌寫著「今天去皇家醫院（The Royal Free Hospital），已經沒有屍袋了。」

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(中時電子報)