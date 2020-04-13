台北市南京東路六段今日凌晨發生一起車禍意外，一名男子開車經過該路段時，疑因身體不適，導致車輛直接撞上路邊護欄，附近民眾發現後趕緊通知警方，救護人員到場後發現駕駛已無呼吸心跳趕緊送往醫院搶救，而真正案發原因仍在調查當中。

(中時 )