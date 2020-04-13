男凌晨駕車自撞護欄死亡 警方調查原因 09:072020/04/13 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車輛直接撞上路邊護欄。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市南京東路六段今日凌晨發生一起車禍意外，一名男子開車經過該路段時，疑因身體不適，導致車輛直接撞上路邊護欄，附近民眾發現後趕緊通知警方，救護人員到場後發現駕駛已無呼吸心跳趕緊送往醫院搶救，而真正案發原因仍在調查當中。 (中時 ) #車禍 #發現 #意外 #凌晨 #南京東路 也許您會感興趣 推薦閱讀 曳引車卡紅綠燈柱 竹縣議員呼籲當心 15:222020/04/09 社會 路見車禍意外 特戰官兵及時協助 21:282020/04/11 社會 酒駕女凌晨撞死老婦逃逸 再出車禍落網 22:032020/04/11 社會 兒童保單超前部署 掌握333法則 04:092020/04/12 金融．稅務 陸遼寧號今凌晨經台灣東部外海 國防部嚴密監控 09:022020/04/12 政治 高雄臨檢女陪侍店 公關小姐來不及跑遭開罰 11:192020/04/12 社會 花蓮箭瑛大橋自撞車禍 車頭撞爛2死1重傷 12:312020/04/12 社會 年輕女騎士停等紅燈 慘遭公車追撞命危 23:252020/04/12 社會 台電郵 幾與武漢衛健委雷同 04:102020/04/13 生活新聞 何妤玟離婚小開尪 閨密昔曝不意外原因 08:172020/04/13 娛樂 社會熱門新聞 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 飛來橫禍 新北中和醉小黃衝入全家超商 1女子送醫 - 社會 白冰冰女兒逝世23周年遭恐嚇 警鎖定留言女網友 - 社會 同學會擦槍走火 小學同學重逢 人夫勾「沈佳宜」上摩鐵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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