新冠肺炎疫情肆虐，全球對於醫療資源的需求相對提升，近日芬蘭花了1000 萬歐元（約3億3000萬元新台幣）向中國購買醫用口罩，洛內馬（TomiLounema）當時宣稱，經過檢查口罩都不符合標準，引發一片討論；如今真相隨之曝光，洛內馬也在本週宣布辭去芬蘭國家緊急物資局主管一職。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，洛內馬先前承認花了1000萬歐元向中國購買30 萬個醫用外科口罩和 6 萬個防毒面具，而這些醫療用具經過檢查後發現不符合標準。

不過洛內馬事後又表示，這些不符標準的口罩是向有債務的商人薩瑪斯特（ OnniSarmaste ）以及電視實境秀藝人（Tiina Jylha）購買的，且向每人分別支付500萬歐元；消息曝光後中國外交部也出面澄清，稱洛內馬訂購的口罩並非以醫用口罩名義向中國海關申報，而是向中間商進行採購的。

洛內馬的謊言遭戳破，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）也對他的辦事能力感到懷疑，並表示沒信心讓洛內馬繼續管理國家緊急物資局，最後芬蘭勞動部召開記者會，表示洛內馬辭職獲准，已經不是芬蘭國家緊急物資局主管了。

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(中時電子報)