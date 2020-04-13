女星何妤玟和小開丈夫邵天成結婚8年，育有2名女兒，始終給外界幸福美滿的家庭形象，沒想到最後結局竟是簽字離婚，拋下震撼彈。回顧何妤玟曾在談話性節目上提到家庭生活，因為小孩體型比較大，生產完後留下頻尿的後遺症，結果半夜起床上廁所竟被老公嫌棄，當場嘆氣「好卑微」，如今看來，真為她感到心疼。

何妤玟日前在節目《醫師好辣》中透露，2胎都是自然產，加上孩子的體型比較大，所以生完後子宮下垂、壓到膀胱，非常容易頻尿，每晚都要跑廁所至少3次，自己已經接受這個事實，但對方似乎不能理解，認為頻繁起床上廁所，會打擾到他睡覺。

（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

何妤玟說，「我卑微到什麼程度？有一次我看到他已經要醒了，靈機一動，旁邊有女兒的小尿桶就上了。」她表示，根本沒尿完，但怕吵醒老公就憋尿回去繼續睡，「我好可憐，我好想哭哦。」如今回顧這一幕幕，雖然何妤玟在節目上是笑著說，但內心應該滿是心酸。

【何妤玟聲明全文】

「各位親愛的朋友：我已經在今年初簽字離婚，在這之前我們經過許多磨合與努力，也有過爭吵與哭泣；最終，我們一致認為和平的分開才是對彼此及孩子最好的決定。我們因為相愛而結合，因了解而分開，卸下了丈夫與妻子的身分，我們反而能跟他自在舒服的當朋友，而我們也會互相扶持共同養育我們的兩個寶貝女兒。在我心中孩子的爸爸是我重要的家人，我永遠愛他，也會一輩子尊重他，請大家讓我們平靜的生活，謝謝你們。」

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(中時電子報)