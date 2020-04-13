《港股》復活節星期一 港股休市 07:442020/04/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港股市於4月10日周五耶穌受難日，以及4月13日「復活節星期一」（Easter Monday）休市，周二（4月14日）恢復交易。 (時報資訊) #復活節 #星期一 #休市 #港股 #耶穌受難日 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指開高210點 瑞聲科技股價開盤跌逾6％ 10:122020/04/09 財經 《港股》恆指開漲0.88％ 瑞聲「嚇」跌逾6％ 10:342020/04/09 財經 港股大漲1.38％ 零售博弈股走強 16:532020/04/09 財經 《港股》全球疫情現曙光 恆指收漲1.38％ 17:052020/04/09 財經 《港股》耶穌受難日 港股休市 10:172020/04/10 財經 滬深兩市小跌 港股假期休市 10:512020/04/10 財經 復活節到 美州長：蹦蹦兔可「上工」送彩蛋 17:452020/04/11 國際 復活節兔送彩蛋 不禁足可蹦跳 04:102020/04/12 國際大事 死亡逾2萬 全美進入重大災難 04:102020/04/13 國際大事 強森出院謝醫護 欠你們一條命 04:102020/04/13 國際大事 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 國安基金萬點攻防 15檔雙資力挺成指標 - 財經要聞 - 工商時報 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 台積電報喜 先進封裝再升級 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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