世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）因新冠肺炎槓上台灣，4月8日在記者會上指控遭到台灣的攻擊和歧視。外交部對此回應「毫無依據的指控」，不過新加坡媒體卻以「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎？」為題，指證歷歷，表示台灣官方的確有攻勢譚德塞。

據新媒《聯合早報》莊慧良專文指出，許多台灣人認為譚德塞在面對新冠肺炎時，態度偏向大陸，因此他在維基百科的名字，2月時曾被改為「我是中國衛生組織總幹事」、「中國豬」，WHO也被改為CHO；PTT上更是充斥著Negro（黑鬼）和垃圾黑人等種族歧視用語。

「回顧過去這兩三個月，台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎？」文章直言，台灣在總統大選期間，動輒以《社會秩序維護法》法辦散播「假消息」的人，但對於以上所述仇恨言論卻毫無作為。

外交部長吳釗燮。（圖／報系資料照）

莊慧良提到1月底義大利、越南拒絕大陸、台灣航班飛往義大利，外交部長吳釗燮2月2日開記者會質疑「WHO的領導幹部是不是活在平行時空？」，有公衛背景的副總統陳建仁3月11日批評世衛宣布冠病在全球大流行為時已晚，「成事不足，敗事有餘」，總統發言人黃重諺3月22日更在臉書發文「快把這傢伙（譚德塞）帶下去量個體溫吧。這是武漢腦炎嗎？」而且發文後還自己刪文。

至於美國總統川普（Donald John Trump）指控WHO判斷失誤，導致冠病蔓延全球；但卻有美媒指白宮高級顧問納瓦羅（Peter Navarro）早在1月下旬就對此發出警告，卻被川普認為是危言聳聽，他是為了年底大選才推卸責任到譚德塞身上。

專文指出，大陸1月初確定新冠肺炎後便告知台灣，衛福部新聞稿清楚寫道「今日（1月3日）下午4:50接獲中國大陸回復武漢市不明原因病毒性肺炎疫情的最新疫情及處置」、「今日（1月9日）仍為59名病例，剛接獲陸方通知，病原體初步判定為新型冠狀病毒」。

新加坡代表處對此作出回應，認為此專文有意淡化「WHO幹事長為何被譴責？被那些人譴責？他可以做的不一樣，來幫忙各國充分防疫嗎？」並表示台法律明禁誹謗與歧視，而網路攻擊、謾罵與汙衊更是世界各國共同面臨的挑戰。「對於WHO幹事長譚德塞所稱遭受的言論攻擊，我們感到遺憾亦同聲譴責。」

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(中時電子報)