今（13日）持續受大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中部以北擴散條件佳。氣象達人彭啟明表示，昨（12日）晚上，些輕微的沙塵在北海岸及台灣北部東部海面附近，讓北海岸懸浮微粒PM10明顯飆高，但由於風向及擴散，影響到北部內陸時，有明顯的減弱，但仍要留意可能仍有許多污染在附近。

彭啟明昨（12日）在臉書指出，這波冷空氣系統在中國北方發展時，在新疆蒙古有發生沙塵暴，要觀察是否會往南飄，因為這種沙塵預測碰上鋒面雲系，本來就是很困難，下午空品還好，本期待閃過，結果晚上竟上岸、濃度飆起來了，北部敏感朋友要留意。

彭啟明指出，沙塵暴飄來台灣是變成浮塵，以較大顆粒的PM10為主，呼吸器官敏感朋友要留意，北部朋友窗戶可能要稍微關一下，開空氣清淨機，不然隔天家裡會有點塵埃累積。

不過由於風向及擴散，沙塵影響到北部內陸有明顯減弱。彭啟明提醒，未來幾天，大氣穩定，很容易午後有顯著的光化反應，中南部獲西半部的空氣污染可能會容易轉差，敏感朋友需要多留意了。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，今（13日）持續受大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中部以北擴散條件佳，南部地區位於下風處，須留意污染物累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度可能上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

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(中時電子報)