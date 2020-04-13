北市一周溫度曲線，日夜氣溫劇烈變化。(氣象局)

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨和周二(4/14)清晨是這波冷空氣的最冷時刻，新北、桃園、新竹縣恐6度以下。而冷空氣是否會升級寒流？氣象局表示可以再觀察。氣象專家吳德榮也提醒，今明(4/14)兩天有白天不冷、夜間冷的特性，注意氣溫劇烈變化。

今明(4/14)兩天各地天氣乾冷，尤其是清晨夜晚最冷，今晨台北市氣象站低溫達到10.3度，明晨是否降到10度，達到寒流等級？氣象局預報員李孟軒說，可以再觀察，低溫主要是輻射冷卻影響，冷空氣將持續到周三(4/15)清晨，但低溫約15度左右。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，受乾燥穩定的大陸高壓籠罩，今各地晴朗無雲，明天高雲增多、天氣仍穩定。今晚、明晨中部以北平地最低氣溫仍可降至10度以下，但白天高溫大幅回升，在陽光下沒那麼冷，有「白天不冷、夜間冷」的特性，小心日夜之間、氣溫劇烈的變化，對年長者及有心血管疾病者更具威脅，注意保暖。

中視新聞

(中時電子報)