經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）受惠展店效益顯現，2020年3月營收續繳「雙升」表現，與首季營收齊創同期新高，未受新冠肺炎疫情影響。展望後市，公司維持季季展店、全年新增8據點計畫不變，力拚戰勝疫情逆風、帶動營運持續成長。

柏文2020年3月自結合併營收2.95億元，月增2.41％、年增2.92％，續創同期新高。其中，休閒運動及娛樂服務1.78億元，月減3.92％、年減0.82％。教練課程的運動保健服務0.99億元，月增11.37％、年增6.5％。入會費0.16億元，月增34.9％、年增32.84％。

累計柏文2020年首季合併營收8.73億元，雖因春節、工作天數較少而季減4.34％，仍年增4.35％、續創同期新高。其中，休閒運動及娛樂服務收5.5億元，年增5.06％。教練課程的運動保健服務2.74億元，年增1.68％。入會費0.42億元，年增15.32％。

因應新冠肺炎疫情，柏文表示，除全面落實各項防疫措施，提高消毒清潔頻率及強度外，並陸續將人臉辨識系統陸續導入所有營業據點，減少會員進入廠館的身分辨識期間，減少與櫃檯人員接近機會，大幅降低透過會員卡或手機刷卡傳播病毒的機會。

此外，柏文在疫情初期即採購與桃機相同的紅外線熱像測溫儀，陸續裝置於所有營業據點，可快速準確篩檢出發燒標的，有效確保會員運動健身安全。同時，也在各場館宣導使用健身器材、於有氧教室及飛輪教室上課時，均保持1.5公尺間隔的社交安全距離。

柏文2月陸續開出台南永華廠、台中水湳廠，在展店效益持續顯現下，3月及首季營收未受新冠肺炎疫情影響。展望後市，柏文第二季預計再開2處新據點，預售中的桃園南崁廠預計4月29日開幕，台北石牌廠則預計6月下旬開幕。

柏文規畫「健身工廠」今年每季均有新廠館開幕，下半年在新北、新竹及彰化尚有4處新據點將陸續開幕。由於展店數高於去年，且多數為設在五都的標準型廠館，可望挹注較強營運成長動能。公司預期，雖會受到疫情衝擊，但整體營運仍有機會較去年成長。

(時報資訊)