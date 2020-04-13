新冠肺炎疫情全球延燒，受國際觀光客及商務客驟減衝擊，飯店業者2020年3月營收一片慘綠，使首季營收幾乎全面「雙降」至多年新低，僅遠雄來（2712）、老爺知（5704）首季營收逆勢「雙升」，其中老爺知更衝上歷史次高。

晶華（2707）3月自結合併營收2.96億元，月減21.75％、年減41.52％，創近7年8個月低點。累計首季合併營收13.63億元，季減20.17％、年減18.91％，為近6年半低點，但表現已較其他飯店相對強勢。

寒舍（2739）3月自結合併營收1.14億元，月減36.3％、年減達69.24％。累計首季合併營收7.28億元，季減達41.11％、年減達37.31％，雙創歷史新低。

國賓（2704）3月自結合併營收0.85億元，月減40.11％、年減達65.81％，創SARS時期以來近15年10個月低點。累計首季合併營收5.5億元，月減29.08％、年減31.54％，為近13年半低點。

六福（2705）3月自結合併營收驟降至0.54億元，月減43.16％、年減達68.65％，創近25年9個月低點。累計首季合併營收僅3.15億元，季減49.28％、年減37.57％，創24年半低點。

在美國擁有多家飯店的華園（2702）3月自結合併營收5097萬元，月減達53.18％、年減達55.46％，為近5年2個月低點。不過，由於飯店據點較去年同期增加，累計首季合併營收2.8億元，雖季減32.73％、僅年減0.85％，為近1年低點。

洛碁（8077）3月自結合併營收1741萬元，月減達65.14％、年減達84.23％，為近4年8個月低點。累計首季合併營1.69億元，季減49.03％、年減43.3％，為3年半低點。

夏都（2722）3月自結合併營收3606萬元，月減20.16％、年減33.08％，累計首季合併營收1.45億元，季減11.54％、年減13.54％，雙創近2年低點。

高野（2736）3月自結合併營收2572萬元，月減達55.43％、年減達57.43％，創近6年半低點，改寫歷史次低。不過，在1月營收顯著成長支撐下，首季合併營收1.51億元，季減17.32％、年減25.94％，為近3季低點。

亞都麗緻（5703）因台中亞緻大飯店停業，3月自結合併營收1649萬元，月減達59.58％、年減達76.4％，創SARS時期以來近15年10個月低點。累計首季合併營收1.41億元，季減39.43％、年減32.93％，為13年低點。

力麗店（5364）3月自結合併營收1378萬元，月減達50.71％、年減達63.76％，為近5年半低點。累計首季合併營收7909萬元，季減42.52％、年減33.04％，為4年低點。

不過，在一片慘綠中，仍有2家業者首季營收逆勢成長。遠雄來3月自結合併營收1754萬元，月減43.29％、年減21.75％，創近2年低點。但受惠1月營收強勁成長逾8成，首季合併營收9511萬元，季增2.44％、年增9.93％。

老爺知3月自結合併營收2256萬元，月減39.95％、年減15.71％，為近10月低點。不過，在1月業績強勁成長拉抬下，首季合併營收1.02億元，季增6.94％、年增6.72％，創1998年第三季以來近20年半高點、一舉改寫歷史次高。

(時報資訊)