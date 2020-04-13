全球高端磷酸系鋰電材料廠立凱-KY(5227)3月營收約837萬元，月增46%但年減83%，主要是近期受到疫情影響，今年1-3月營收3,265萬元，比去年同期減少56.44%。另外，立凱-KY於上周五（10日）召開2020年股東常會，通過辦理減資彌補虧損案。

立凱電轉型策略奏效，2019年營運改善，全年營收3.88億元，年成長158%；稅後淨損4.68億元，虧損較2018年縮小58%；每股稅後淨損2.09元。

在2017年擺脫非核心營運包袱後，立凱電鎖定磷酸鐵鋰取代鉛酸電池的汽車啟停電池與儲能電池，看準中長期趨勢，領先開發市場，與日韓客戶合作攻佔國際市場，去年僅小量供應客戶試產，營收即呈倍數成長，一旦進入正式量產，對公司業績貢獻值得期待。

在公司營運績效改善，且磷酸鐵鋰取代鉛酸電池市場即將進入快速成長，立凱-KY為強化營運體質，股東會通過辦理減資11.155億元，改善財務結構並彌補累積虧損，減資比率約為46.178%，以2019年第4季計算，減資後每股淨值將由5.7元回升至10.59元。股東會雖通過辦理不超過1,500萬股私募普通股增資案，惟健全各項財務及營運指標，仍以辦理公募增資為首選。

針對疫情影響，公司表示，全球汽車產業先是因零件生產斷鏈，迫使汽車組裝廠停工，新車交貨時間遞延，迄今歐美地區仍因疫情緣故經濟活動停滯。公司的終端客戶來自歐美比重較高，也接獲客戶通知遞延交貨，待客戶通知出貨時程，因而首季營運表現受到衝擊，短期需要觀察汽車消費市場的影響程度與復甦力道。

另一方面，疫情帶來的產業斷鏈，讓客戶正視全球化之下的原物料來源風險分散管理，增加多地供應商以防斷鏈。立凱電已有新客戶進行接觸，是全球疫情改變產業發展帶來的新商機。長線來看，立凱電於國際市場取得磷酸鐵鋰正極材料供應商領導地位，在汽車啟停電池與大型儲能電池領域，已顯見磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢下，公司展望仍然正向。

(時報資訊)