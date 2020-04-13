封測龍頭日月光投控（3711）在封測及電子代工（EMS）需求同步轉強下，2020年3月合併營收動能顯著躍升，繳出雙位數「雙升」佳績。累計首季合併營收雖季減16.09％，仍年增9.56％，修正幅度低於往年同期，表現符合公司及法人預期。

日月光投控2020年3月自結合併營收378.84億元，月增達34.65％、年增達28.13％。其中，封裝測試及材料營收230.65億元，月增8.5％、年增達20.9％。電子代工（EMS）營收153億元，月增達1.08倍、年增達43.33％。

合計日月光投控2020年首季自結合併營收973.57億元，雖季減16.09％、仍年增9.56％。其中，封裝測試及材料營收662.09億元，僅季減4.4％、年增達21.8％。電子代工營收327.21億元，季減32.86％、年減6.37％。

日月光投控先前預期，首季封測營收將介於597.9～679.01億元間，毛利率略高於去年第二季18.5％，電子代工營收與去年同期349.59億元相當，營益率略低於去年同期2.1％。法人推估日月光投控首季合併營收季減逾15％、但年增約10％，實際表現符合預期。

展望今年營運，日月光投控財務長董宏思先前法說時指出，5G應用是主要成長動能之一，將持續布局5G相關封測技術和產能，預期封測及系統級封裝（SiP）可望持續成長，預期今年仍能延續去年成長動能，目標營收逐季成長。

(時報資訊)