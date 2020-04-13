台灣證券交易所指出，盤中逐筆交易實施以來，集中交易市場成交值較去年同期略有成長，投資人在當日沖銷交易及委託之使用上，較新制實施前差異不大，顯示交易制度為一中性制度，並未有利或不利於特定族群，亦非同市場利空或利多資訊影響價格，撮合方式改變，使證券市場運作更有效率，資訊更為透明。

台股自今年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，截至4月9日止，共12個交易日，集中交易市場平均成交值為1,572.85億元，較去年3月日平均成交值1,135億元，成長39％，較去年4月日平均成交值1,322億元，增加19％。以當日沖銷交易情形來看，當沖買進、賣出成交金額占市場成交金額占比，較新制實施前差異不大，仍維持在30％上下。

新制實施投資人得使用六種委託種類下單，證交所統計實施12個交易日委託情況，限價委託平均占比達99.52％，市價委託僅占0.48％，顯示投資人仍以使用限價委託為主。

(時報資訊)