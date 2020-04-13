電信三雄公布3月暨第一季財報成績單，台灣大單月、首季每股獲利分別為0.7元、1.18元，坐穩電信獲利雙冠王，中華電、遠傳首季每股依序獲利1.07元以及0.67元。

台灣大(3045)3月自結合併營收105億元，營業利益14.2億元，稅後淨利為10.5億元，每股盈餘為為0.7元，累計第一季合併營收318.5億元，營業利益44.8億元，稅後淨利為33.1億元，每股盈餘為1.18元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，3月合併營收呈年成長，主係momo表現亮眼，電子商務營收年增41%；電信業務方面，雲端服務、物聯網及數據專線業務營收持續成長，好速成雙匯流案動能逐月成長；獲利方面，第一季各項業務營業利益皆較去年同期成長，合併營業利益年增6%；單季合併營收及營業利益已連續三季度呈現年成長，其中合併營業利益年成長持續增溫，本季合併稅後淨利達成全年財測30%。

中華電(2412)3月自結合併自結營業收入為155.8億元，較去年同期減少9.4%，主要因手機銷貨收入、資通訊專標案營收、國際網路營收及行動服務營收減少，稅前淨利為35.0億元，歸屬於母公司業主之淨利為26.8億元，每股盈餘為0.35元；累計第一季營收為481.5億元、年減少6.2%，歸屬於母公司業主之淨利為83.2億元，每股盈餘為1.07元，與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

遠傳(4904)3月自結合併營收為63.40億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.61億元與7.25億元，每股盈餘為0.22元；累計第一季營收為193.89億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為70.03億元與21.72億元，每股盈餘0.67元，手機供應鏈受疫情影響出貨，連帶影響遠傳第一季總體營收，財測達成率為97%，EPS則超越財測目標，達成率為103%。

遠傳行動通訊業務表現大致穩健，除了漫遊業務受疫情影響衰退，月租型用戶數與總用戶數維持正成長，數位轉型效益持續顯現，受惠於政府、大型企業合作案，3月份新經濟營收穩定成長，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度高達87%，其中資安營收較去年成長155%。

(時報資訊)