汎德永業（2247）2020年3月合併營收32.9億元，較2月成長55.79%，較去年同期成長50.24%，第一季合併營收81億元，年增率13.28%。汎德永業表示，由於2020年正式新車陸續到港，熱門車款如BMWX6與Porsche Cayenne Coupe大量交車，推升3月新車銷售業績大幅成長。

新冠肺炎疫情讓民眾搭乘大眾運輸工具意願減弱，加上低油價等因素，3月台灣新車市場繳出37,279輛領牌數，月增率與年增率分別為36.3%與15.1%。國內新車市場由於疫情控制相對穩定，且進口車買氣持續升溫，推升汎德永業第一季合併營收81億元，年增率達13.28%，旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線齊全為主要原因。汎德永業指出，豪華進口車買氣目前並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，但在疫情尚未明朗前，公司仍將審慎評估國外車廠復工與疫情對國內經濟影響程度，適時調整營運模式。

汎德永業進一步表示，目前BMW及Porsche收單情況平穩，雖然德國原廠因疫情影響停工至4月中旬，公司尚有足夠庫存因應市場需求。

在維修保養業務部分，第一季維持穩健成長，4月起東南亞地區最大的Porsche（保時捷）全功能展示中心「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」開始營運，其占地面積超過1.4公頃，目前來店人數相當熱絡。

(時報資訊)