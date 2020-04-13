針對中央的防疫戰略，台北市長柯文哲曾多次批評，8日更指出，幾乎確診的都是境外移入，他說對於陸、美標準應一致，別讓政治扭曲專業判斷。然而，有網友問及，疫情以來柯做對哪一步嗎？引來許多網友議論，其中有網友酸「把規劃中的拿出來講，之後施行就自動政績+1」。

網友foam0406在PTT發文指出，一開始口罩荒，柯文哲覺得興建廠房根本浪費錢，如今柯酸14天10片根本不夠，難道假日不用出去？此外，當全民認同陳時中抗疫能力，國內外大讚，如今民眾黨說必須換成行政院長蘇貞昌，否則陳會太累！柯說討厭不做事亂造謠的政治文化，決定找回良心，未料日前民眾黨發言人卻發文稱網購口罩抽不到

該網友還提及，當政府祭出口罩網購，柯想到販賣機，未料，每個販賣機比藥局排更久更長，而且仍然需要人力。該網友最後問及，有醫生專業的柯，在疫情這種地方應該要得分，但似乎扣到快沒血了，「想問柯粉們，師傅有走對哪一步嗎？」

網友則紛紛表示「把規劃中的拿出來講，之後施行就自動政績+1」、「幾乎沒有做對的地方」、「打嘴砲有走對，每次都當先知」、「扮演小丑這一步」、「防疫旅館是配合中央，北巿防疫計程車兩台車上場一週只出勤四趟，跟機場600台防疫計程車是不一樣的東西」、「一個台北市長剩下的作用就是耍嘴皮討噓，真是台灣史上最黑暗的一頁」。但也有網友認為「防疫旅館、防疫計程車」、「認真說的話，防疫旅館吧！這部分經驗應該可以在日後沿用」、「口罩販賣機 讓藥師鬆很大一口氣」、「你扭曲很多地方」、「口罩販賣機2.0」。

(中時電子報)