小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（13日）財經重點。

【1】國安基金萬點攻防 15檔雙資力挺成指標

行政院國安基金13日例會，將討論是否延長國安基金救市，法人指出，國安基金於3月20日決議投入5,000億元銀彈救市，使得台股於低檔8,523.63點反彈二成，上周官股連四買低接50.56億元，包括英業達、廣達等可望成為國安基金萬點攻防戰指標。

【2】G20減產做半套 油價難催漲

新冠肺炎加劇全球石油供過於求，20國集團（G20）能源部長會議雖同意減產，但卻未討論細節計畫，恐無法帶動低迷的油價反彈。

【3】台積電報喜 先進封裝再升級

晶圓代工龍頭台積電持續擴大整合型扇出晶圓級封裝（InFO WLP）應用，繼去年完成整合型扇出暨基板（InFO_oS）、整合型扇出暨記憶體及基板（InFO_MS）等先進封裝技術認證及進入量產階段，台積電再針對高效能運算（HPC）晶片推出InFO等級的系統單晶圓（System-on-Wafer，SoW）技術，能將HPC晶片在不需要基板及PCB情況下直接與散熱模組整合在單一封裝中。

【4】16日台積法說 外資尖銳五問

全球晶圓代工龍頭台積電法說會16日登場，外資圈對台積電第二季營收季減預期提高，更擔憂來自新冠肺炎衝擊，下半年將面對庫存調整與終端需求復甦偏弱問題，全年營收年增平均期望值降至11％；外資備妥五問，鎖定客戶動向與需求變化，是近年來市場最戒慎一次。

【5】風光30載 世貿聯誼社中餐廳 5月吹熄燈號

經過審慎考量，位在台北市信義區國貿大樓34樓的「世貿聯誼社中餐廳」，在3月上旬傳出暫停服務二個月後，如今已決定繼33樓「世貿33」婚宴會館之後於5月底歇業熄燈，立足市場30年，擁有不少忠誠「貴客」並建立頂級高端餐飲品牌形象的「世貿聯誼社中餐」自此退出市場。

(中時電子報)