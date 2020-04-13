雖然這些蔬果外表不好看，但依舊美味！，新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，從產地拯救原本可能會被浪費的蔬果。位在基隆市彩虹屋的找到幸福咖啡店，老闆娘吳欣敏(亞文·瓦旦)是基隆土生土長的泰雅族原住民，為了協助原民部落、農民銷售農產品，將地方特產與格外品融入餐點，如檸檬塔、鐵板煎餅都是客人喜愛的餐點。

老闆娘吳欣敏（亞文˙瓦旦）。（圖取自新北市農業局官網）

老闆娘開發多種特色料理，並時常到各地，以自身資訊及料理專業輔導當地農民，未來還希望有機會與農政單位合作，共同為臺灣農業發展盡一份心力。此外因目前正處全國上下一心抗疫時刻，店家也與外送平臺合作，民眾在家只要使用手機訂餐，也能輕鬆惜食。

店門口外觀。（圖取自新北市農業局官網）

「找到幸福咖啡店」，發想於希望客人來店裡用餐，可以一邊欣賞美麗海景，一邊輕鬆愉快的享用健康、美味的食物，體會幸福的時刻，因此店裡堅持使用有機或無毒食材，並以低度加工為原則，如店內的焦糖漿、橙醬、陳皮片都是自製，甜點也走低糖路線，嚐起來甜而不膩，且選用有機糙米研磨製成的米穀粉取代麵粉，即使價錢較一般麵粉貴約12倍，但吳欣敏表示，為了客人的健康也值得，畢竟餐飲是良心事業。

鐵板煎餅（香蕉、蘋果、小卷口味）。（圖取自新北市農業局官網）

另外吳欣敏表示，之前回臺中部落，發現農民因欠缺行銷推廣的能力，每每遇到量產、外觀不佳或價格崩盤時，僅能將農產品棄置於田裡，且許多原民部落因年輕人外漂工作，造成家庭隔代教養及小孩欠缺童年等問題，因此為了提升部落與農民經濟，以及抱持珍惜食物的理念，吳欣敏善用巧思，開發多種特色料理，如檸檬塔、米製蝦堡、蔬果千層派、海菜米蛋糕等新產品。

客人用餐情形。（圖取自新北市農業局官網）

也利用自身資訊與料理專業，到各地輔導農民如何進行農產品簡單加工及建立粉絲專頁，未來也希望可與各級農政單位合作，共同推廣各地農特產品及米食餐點。目前正處疫情嚴峻時刻，因此與外送平臺合作，讓民眾在家也能輕鬆訂購。

格外品因處理較費工，較不被市場接受，但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。為避免食物浪費，本局方推動「惜食分享餐廳計畫」，希望媒合格外品到餐廳，減少食材浪費，以協助農民銷售農產品，並不讓農民辛苦白費。「找到幸福咖啡店」位於基隆市中正路559號，連絡電話(02)2463-5660。

(中時電子報)