新冠肺炎延燒至全球，多國專家小組都投入相關研究；英國牛津大學疫苗學教授莎拉吉爾伯特（Sarah Gilbert）在11日公布好消息，針對新冠肺炎疫苗研究，有望在今年9月準備就緒。

據《泰晤士報》報導，吉爾伯特11日表示，對於她們團隊研發的新冠肺炎疫苗，她有8成信心能夠有效治療感染的患者，並在2周內開始進行人體試驗，而疫苗最快可望在9月準備推出。

吉爾伯特也指出，她的研究團隊正與英國政府討論疫苗生產相關事項，希望能盡早量產，她說「我們不想到年底的時候，明知道有疫苗可以使用，但卻還沒有疫苗供應。」

有專家警告，研發疫苗需要經過臨床試驗和安全批准，一般來說，至少需要花費12到18個月的時間來研究。在各國實驗室中，大多數都處於臨床前階段，正開發新冠肺炎疫苗和治療方法；目前已有一家美國公司在上個月開始臨床試驗。

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(中時電子報)