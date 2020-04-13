新冠肺炎疫情延燒，台灣口罩產量逐漸提升，並可透過網路APP預購，但仍見藥局大排長龍。對此，網友也提出建議，認為應降低預購門檻，或針對藥局排隊收取10元人工處理費。

PTT討論「口罩排隊風波的解法」，網友kuninaka建議，解法是降低超商預購門檻，全台大大小小、老人小孩都會去超商購物，但三波預購量還是很少，認為很少人知道可以超商預購，且操作方式對有些人來說很困難，應可優化預購或代客預購。

（圖／摘自PTT）

（圖／摘自PTT）

網友rexlin則認為，要解決排隊，對老人最有效的方式就是免錢，說預購太複雜都是藉口，如果手續復雜，「那長輩人人一台智慧型手機是怎樣？每天在那裏line各種長輩圖影音搞得比一般上班族還要專業」，如果65歲以上網路登記取貨不用錢，一堆老人就拚命學，不會的也會請家人幫忙操作，「有看過里辦公室發放相關免錢物資就可以知道人性了」。

另外，網友pita30建議，可以將買口罩的量由兩周延長至一個月，並以家庭為單位、設運費上限，多人預購再送口罩，預購每超過50個，直接出貨全新未拆的整盒口罩。

不過網友pate41點出關鍵，目前問題不在於如何解決下游的排隊問題，而是解決上游口罩不夠的問題，最基本的就是「供給<需求」，民眾口罩不夠用就會想要買口罩，買口罩的地方有限，自然就會演變成排隊，從源頭解決，排隊的現象自然就不復存在，但依目前全球疫情大爆炸階段，口罩的需求就是無上限，人民心裡恐慌，永遠需求>供給。

(中時電子報)