何妤玟和化工小開邵天成結婚8年育有2女，不過近日她坦承年初已離婚，原因是愛已流失，她透露「我不再適合當他太太」，其實，她過去常在節目分享家庭生活，幸福圓滿的背後，婚姻觸礁似乎有跡可尋。

何妤玟坦言，自己需要的是浪漫情人，不過另一半要的是太太、盡責的媽媽，兩人曾一起參加婚姻諮商，但最後仍因認知不同，結束8年婚姻，其實，她過去在節目曾開玩笑表示，自己在家中地位，彷彿《梁山伯與祝英台》的丫鬟，照顧一家大小。

而她的好友何嘉文也曾在《綜藝大熱門》中透露，何妤玟如果離婚，她一點都不會嚇到或感到意外，李愛綺也表示她會一直說，「有些事講多了就會變成真的」，讓何妤玟趕快解釋，自己是生性自由，不喜歡被管，但沒想過要離婚。

何妤玟也曾表示自己天性浪漫且瘋狂，相對之下，老公個性卻矜持有禮貌，夫妻倆不僅個性不同，連生活作息也不一樣，多年磨合才找到平衡點。

(中時電子報)