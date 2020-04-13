新冠肺炎蔓延至全球，台灣防疫措施受到多國讚許，也讓台灣能否參加世衛組織（WHO）議題浮上檯面上。不過。美國專家史帕丁承認，台灣不可能在近期內加入WHO，因為世衛組織深受大陸影響。

華府著名智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）9日舉辦視訊研討會，談論台灣對抗新冠肺炎疫情的作為，外交部長吳釗燮特別先預錄15分鐘影片在線上發表專題演講。緊接著登場的線上座談參與者分別為趙怡翔、哈德遜研究所美國海權中心主任克納西（Seth Cropsey、美國前國安會戰略規劃高級主任的史帕丁（Robert Spalding）、哈德遜研究所亞太安全主任克羅寧（Patrick Cronin）。

至於會談內容方面，據港媒《中評網》報導，美方專家高度讚揚台灣的防疫成效，也大力支持台灣參與WHO。但當被問到台灣今年內是否有望成為世衛觀察員或加入世衛組織時，史帕丁直言，「這是非常不可能的（highly unlikely），因為 WHO受到大陸影響」。

(中時電子報)