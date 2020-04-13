白冰冰女兒23年前白曉燕遭到強盜殺人集團陳進興綁架撕票，本月14日是藝人白冰冰女兒白曉燕逝世23周年。未料白冰冰卻在昨(12日)收到網友惡意恐嚇、威脅等話語詛咒，白冰冰昨天表示感謝各界關心並報警處理，轄區林口分局偵查隊目前已經掌握PO文女網友身分，將盡快約談到案。白冰冰也將在今(13日)下午1點將召開記者會說明遭網友經過與心境。

白冰冰(12日)晚間在臉書po文表示「在女兒逝世23周年前，不斷收到一位網友惡意言語，跟女兒一樣，死在水裡、你女兒在呼喚了等惡意詛咒字眼」白更表示「原本不想理會她，但認為大家努力抗疫期間，如此故意言論擾亂眾人思緒，令人忍無可忍，不能忍讓這樣惡毒的人與語言餓，在鍵盤後面欺負善良的民眾。」

《中時電子報》昨晚也記者致電給白冰冰，她表示「目前已將這些造口業話語都截圖，已至警察局報案。」今天下午1點白冰冰將召開記者會統一對外說明。

(中時電子報)