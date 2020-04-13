桃園一名29歲李姓男子日前自大陸返台，依照規定應該要居家檢疫14日，但他卻不斷違反規定，出門採買、逛街，總共被逮有4次之多，遭衛生局開罰百萬。由於李男無視繳費期限已至，桃園市衛生局將移送執行署，對李男強制執行。

據《ETtoday》報導，李男是2月29日從大陸廈門返台，但他上個月在2日、3日、5日、10日這4天，都離家外出，而且還被稽查人員抓包；衛生局對李男開出百萬罰單，還在12日將他強制送往檢疫所。

李男3月13日在檢疫所崩潰失控大鬧，還吞下安眠藥，被緊急送往醫院後竟再與院方發生衝突，為了證明自己很健康還朝眾人「狂噴口水」！最後李男被強制戒護就醫，他在3月26日終於向衛福部提出訴願，表示自己是因為獨居才不得不出門買食物，並表達歉意。

雖然李男得知罰單高達百萬之後，一改之前種種脫序行為，但他的罰單繳納期限為4月12日；期限已到卻分文未繳，也讓李男此案被桃園市府衛生局移送行政執行署，交由執行署強制執行。

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