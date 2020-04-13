吳姓父子先返家，妻子沒拿到身分證仍滯留湖北。(蔡依珍攝)

吳姓少年返台就面臨大考。(蔡依珍攝)

滯留湖北搭乘首班華航「類包機」的153名台胞，上月30日返台，13日解除隔離，從林口檢疫所離開，紛紛表示最想做的事情就是「回家」，其中陪妻子返鄉的吳姓父子感嘆已近3個月未返家，在湖北也都不能出門、會被抓，雖然花大錢、國三的兒子也要面臨考試，但「真的很感謝政府、一路上都很照顧我們！」

153名搭首班「類包機」返台的台胞，上月30日分3批次搭乘8輛遊覽車、被安排住進林口檢疫所，13日屆滿14天隔離期可以返家，清晨5點多家屬陸續開車抵達隔離所門口，經龜山警方查驗車牌和身分後才能開進隔離所、接親人返家，另有3輛遊覽車，6點載著他們分別開往機捷A8站和高鐵桃園站，面對外界的關心，直說「謝謝，能回家真好」。

滯留湖北的台胞返台之行一波三折，有人為了搭到華航首班「類包機」千里奔波，吳先生說，1年內有待過湖北的都要被註記，不能私自回來，他一開始不曉得，千里迢迢到上海嘗試搭機，卻被攔下，他提到為了搭上類包機，光包車從湖北到上海每人就要1500元人民幣（近6500元台幣）、搭類包機又要2100元（約9000餘元台幣），對比過往只要1200元（約5100餘元），要價不斐。

「很開心回來就取消註記！」吳先生說，1月16日陪陸籍妻子返鄉之後就滯留湖北，妻子還沒拿到台灣身分證，這趟仍未回來，只有他帶著就讀國三、要上學的兒子趕快返台，他提到，兒子的師長同學都有透過微信將上課資料、作業傳給他，讓他學習不中斷，老師也以學習作業成績當段考成績。

「很怕被留級！」吳姓少年面臨大考，擔憂考高中成績不理想，只能認真努力學習，同學和老師也都很鼓勵他，家人也都有教導課業，希望能快快回家、明天就去上學。吳先生直讚檢疫所很棒，餐點很豐盛、人員都很客氣，他曾因身體不適無法吃稀飯，晚上工作人員還會特地送麵包給他，「真的很感謝他們的照顧！」

(中時 )