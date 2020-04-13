上週接連發生世衛祕書長譚德賽在聯合國大會痛批台灣3分鐘，與新加坡總理李顯龍夫人何晶因捐口罩事件反應「Errr…」惹議，後者引來大批台灣網友出征臉書。港媒就指出，這可能是民進黨內部派系三個代表人物為5月的全國黨代表選舉及地方黨部主委改選在卡位。

據港媒《中評社》今13日刊出的社評指出，上週的國際局勢和台灣防疫政策，都有牽一髮動全身的關係，不難看出，蔡政府現在衝最猛的有三個人。

第一，是行政院長蘇貞昌，第二，是外交部長吳釗燮，第三，是流行疫情指揮中心指揮官陳時中。為何？大家可以想想，距離520蔡英文啟動新任期只剩下一個多月，這三人在蔡總統的新人事布局中能卡到什麼位置，現在各界是傳言紛飛。

社評指出，外界原預期已73歲的蘇貞昌520將交棒給中生代，但從蘇宣布禁止口罩出口，賣力向獨派靠攏，更在立法院不諱言提出「台灣是國家的」主張。

又「台獨色彩濃厚的吳釗燮原先被認為可能會在520被換掉，由鴿派取代，讓蔡新任期可以緩和緊張的兩岸關係」，但這波的「抗疫國際盃」就是吳釗燮發起，攻勢凌厲。對外大肆提高聲量同時，卻也提高部分國家對台灣的負面觀感。此外，最近人氣紅不讓的陳時中也從醫療專業轉而愈來愈政治化，猛攻譚德塞，「將來內閣改組，陳也有望因護主權有功，而被拔擢」。

種種跡象很難不讓人聯想，「究竟是蔡英文主導要讓兩岸關係緊張？還是部份政治人物為了『520升官團』不顧一切要加碼演出？」。

最關鍵的是，何晶自始自終只發了個「Ｅrrr」就被躲在鍵盤後面的勇武派1450出征，在WHO之役已是一戰成名，成為綠營頭號打手。如今，這些1450帶起的力量，已成台灣最大的血滴子，只要有人持不同意見，就遭到血淋淋的出征。肅殺氛圍讓台灣在野黨、媒體全部噤聲，所謂的「順時中」也確實反映出這個現像，「只有歌功頌德，沒有理性思辯」。

(中時電子報)