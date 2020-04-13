新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）在臉書分享台灣擬贈新加坡相關新聞報導，她卻寫下「Errrr….」（呃….）的曖昧反應，引發台星網友激烈論戰。之後就有網友發現何晶的臉書大量發文中，很多是跟製作布口罩有關，甚至有部分網友忍不住留言說「布口罩對防疫沒用」等發言。但其實仔細一看，何晶轉發的這些PO文都跟「Masks Sewn With Love」有關，她是有背後原因的在發文。

面對不斷升高的新冠肺炎疫情，新加坡近日祭出更嚴格的防疫措施，包括加強社交距離，4/7-5/4各級學校關閉，所有非民生必須的工作場所也將關閉，實施遠距工作等，就是要人民待在家裡。新加坡政府亦開始呼籲民眾戴口罩，政府從5日開始全面提供免費口罩，民眾可自行前往社區中心或居民委員會領取「可重複使用的口罩」。

新加坡媒體《8視界》報導，政府呼籲人民避免外出，儘量待在家裡，有義工就充分利用居家的時間，準備為親人和有需要者縫製近5萬個可重復使用的口罩。內政部兼國家發展部高級政務次長孫雪玲於8日在臉書上發文宣佈，人民協會婦女執委理事會將啓動「用愛縫製口罩」（Masks Sewn With Love）項目。

孫雪玲表示，這項自發項目是為響應副總理王瑞傑在國會上發表的演講，他呼籲新加坡人「有目的地、正面地」迎接留在家裡的挑戰。

「Masks Sewn With Love」在做什麼？孫雪玲表示「我們的目標是縫製5萬個布口罩（可重復使用口罩），包括兒童口罩。這些可以送給家人、朋友，也可以捐贈給有需要的人。總理夫人何晶也不斷在她臉書上，轉發跟「Masks Sewn With Love」有關的文章與照片。

(中時電子報)