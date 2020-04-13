美股上週五因逢耶穌受難日，休市一天。美股上週表現亮眼，標普500大漲12.1%，創1974年以來最大單周漲幅，道瓊漲幅也超過12%。那斯達克勁揚10.6%，締造2009年來最大週漲幅。

新冠肺炎疫情期間，標普500跌幅最深達34%，遠低於金融危機時的57%和網路泡沫的49%。上週反彈過後，標普500波段跌幅減為18%，那斯達克只跌了6%。本週由多家銀行率先發布財報之時，或許可從中探得美國經濟走向的蛛絲馬跡。

上週五在美股漲跌互見，台積電ADR-1.94%，加上股王大立光看淡2Q20業績的影響，台積電、大立光連袂走跌，也影響台股表現。

幸好金融、電機、橡膠等類股轉強拉抬指數，整個交易日加權指數僅在10103~10165點約62點的狹幅區間震盪，台股終場以上漲38.18的10157.61點作收，漲幅0.38%，成交金額僅1217.70億元。

三大法人合計賣超5.86億元，外資賣超0.16億元、投信買超3.21億元、自營商賣超8.91億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，未脫反彈格局常態，未出現爆量長黑前仍有高點可期。

（2）均線：短線沿5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，有機會震盪走高化解上方缺口壓力。

（3）技術指標：KD黃金交叉，K、D均突破80進入超買區，但若出現高檔鈍化，將有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

上週五櫃買指數上漲0.84%，收在126.36點，與加權指數同樣沿5日線上漲。支撐約123.5點附近，壓力為128.14點附近，未跌破5日線前漲勢不變。

觀盤重點，指數從3月24日站上5日線，就沿著5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線可留意宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電、被動元件股等。

(時報資訊)