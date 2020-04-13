高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)第1季合併營收為9.72億元，年減5.72%，受到歐美新冠肺炎疫情大爆發影響，曜越謹慎看待第2季營收表現，但公司日前調漲產品價格，預估第2季毛利及獲利可望維持水準。

全球新冠肺炎疫情延燒，尤其是歐美地區自3月成為疫情重災區，封城封國影響到曜越出貨，所幸電競相關產品出貨維持水準，加上曜越調漲部分產品價格，降低疫情對公司營運的衝擊。

曜越3月合併營收為2.86億元，年減22.86%，累計第1季合併營收為9.72億元，年減5.72%。

曜越日前宣布推出V250 TG ARGB強化玻璃中直立式機殼，曜越表示，此款機殼前面板玻璃設計和側邊質感4mm厚度強化玻璃完整呈現內部硬體設備，且從前方玻璃透出的RGB炫光是內建的前方三顆120mm 5V ARGB主板連動風扇，同時搭配了後方內建一顆120mm標準型風扇，確保內部絕佳的散熱條件。

曜越指出，V250 TG ARGB強化玻璃中直立式機殼具備寬敞的內部空間設計，加上內建電源保護殼跟防塵濾網配置，同時兼顧好的理線空間和內部清理的便利性；此外，這款新機殼的設計除了賦予它價格上的高度市場競爭力外，同時可支援ATX主機板並可提供高度擴充性；並支援華碩(2357)AURA SYNC、技嘉(2376)RGB Fusion、微星(2377)Mystic Light Sync及華擎Polychrome軟體，玩家可透過上述的軟體程式直接控制切換風扇內建LED燈光模式，風扇部份僅支援內建5V addressable RGB插座的華碩、技嘉、微星及華擎主機板。

由於歐美新冠肺炎疫情未止，讓曜越謹慎看待第2季營收表現，不過在產品價格調漲下，曜越表示，毛利及獲利可望維持水準。

(時報資訊)