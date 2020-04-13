高雄日前驚傳虐狗案件！當地民眾日前在家裡聽到多聲槍響，往窗外一看發現有人正手拿空氣槍對著流浪犬射擊，民眾原想將渾身是傷的小狗帶往就醫，沒想到它見人就跑，跑到不見蹤影，只好通報台灣動物緊急救援小組，最後小組人員負責送往獸醫院救治。

據《自由時報》報導，事發地點在林園區中港路51巷，台灣動物緊急救援小組接獲通報後隨即趕往現場，但卻不見傷犬的蹤影，經過沿路詢問及搜索，最後在一處工廠的貨櫃屋下找到它。

大隊長倪兆成表示，雖然傷犬個性溫馴，但只要見到陌生人就會閃躲吠叫，因此決定請隨行的獸醫師以麻醉吹針的方式讓它睡著，之後再抱上車送往醫院。

小組獸醫團隊表示，經過初步診斷，傷犬是一隻5歲的公犬，驗傷時發現他的身上有7處槍傷，且傷口最深多達2公分，所幸7個傷口都沒有傷及內臟，經過緊急手術清創傷口並縫合，目前無生命危險，正在動物醫院休養中。

小組發言人倪京台指出，拿空氣槍虐狗的行為已觸犯《動物保護法》，如果動物因此受傷甚至死亡，兇手恐會遭受巨額罰款，嚴重的話還會面臨牢獄之災，另外，如果空氣槍威力過大，還會觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》；倪京台呼籲警方盡速找到傷害狗狗的兇手。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)