北京大學一名就讀法學院的大三女學生包麗於2019年10月服藥輕生，經搶救後，命雖撿回，但呈現腦死狀態；事後包麗母親查看手機，發現女兒男友牟林翰嫌棄女兒不是處女，還強拍裸照，種種原因導致女兒選擇自殺。而根據最新消息指出，包麗已於本月11日去世，直到死前都沒有等到牟林翰的道歉。

回顧案情，包麗於2019年10月9日服藥後陷入昏迷，並於11月被宣判腦死。她的母親相當痛心，因為翻閱手機後發現，女兒男友牟林翰不斷嫌棄女兒不是處女，還逼迫女兒在身上刺下「我是牟林翰的狗」，甚至全程錄影。不僅如此，牟林翰不斷洗腦包麗，稱女人的第一次是很珍貴的，「我憑什麼命這麼差，連一個完整的女孩子都不曾得到，不想當一個接盤的人。」

包麗最後遺言。

交往的短短兩年間，包麗因為男友牟林翰不斷精神、言語轟炸，從原本樂觀的女孩，變得相當自卑；因不斷被洗腦，長久之下，她對自己不是處女一事充滿罪惡感，最後受不了壓力選擇服藥輕生。輕生前，包麗傳訊，「遇到了熠熠閃光的你，而我卻是一塊垃圾。」言語中透露出許多無奈。

事後，牟林翰否認一切；他不認為自己對包麗精神控制，只不過是在盡男友的角色。消息曝光後，引起大眾討論，而北京大學最後也取消了牟林翰的研究生資格。

不過再多的懲罰，也換不回包麗。根據陸媒《紅星新聞》報導，包麗已於4月11日中午在醫院去世。包麗媽媽悲痛表示，最後一次去探望包麗是2月13日，此後因疫情原因，醫院禁止家屬進入重症監護室探望，直到4月11日中午接到院方通知。

包麗媽媽崩潰地說，「我孩子就是被逼死的，和牟林翰脫不了關係，且直到女兒過世前，對方都沒有來道歉或連繫。」她表示，會繼續追究牟林翰的責任，目前仍在等待警方的調查結果。

【自殺警語】

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)