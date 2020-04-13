國際奧會3月底確定將東京奧運延期1年，之後日本的新冠肺炎感染數快速上升。3月24日才有1000多位感染者，兩周後突破4000人，現在已超過6000人。美媒ABC質疑，為何東奧一延期，疫情就立即膨脹？

日相安倍晉三在1月出現境內感染者時就缺乏積極行動，也沒及時加強邊境管控，前首相鳩山由紀夫就質疑安倍試圖保住奧運而淡化疫情。

前自由車選手中野浩一說：「日本政府的菁英階層活在自己的世界，與現實社會和老百姓脫節。他們的防疫政策一開始就錯了，他們也一直不肯擴大檢測。」中野指出政府一力避免群聚感染，卻忽視群聚以外的人傳人，以為醫療資源足夠應付非群聚感染的數量。

日本政府沒有權力下達封城令，像歐洲政府那樣針對亂跑的國民罰款或判刑。他們只能呼籲民間「自肅」(自律)，但對於配合政策而閉居在家防疫的國民，政府也不會給予補償。套用中野的說法，就是「防疫成本轉嫁在主動配合的國民身上。」

再來是世衛(WHO)起初也沒很重視，日本身為成員國當然聽他們的。後來歐美疫情爆發，主動要求檢測的日本國民大增，讓公衛中心電話接不完。所以日本感染數迅速上升的原因很多，安倍政府比較像是政策失當而不是單純隱匿疫情。

(中時電子報)