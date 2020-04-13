再過不到一個月，就是母親節了！！eslite hotel誠品行旅於今年母親佳節以「至愛媽咪｜早鳥双饗樂」為主題，結合一樓The Chapter Café全日餐廳及二樓In Between之間義法料理餐廳，自5/1至5/10午晚間推出「饗樂套餐」、「至愛套餐」，以豐美的海陸美味向偉大的母愛致敬！菜色有九孔鮑、美國無骨牛小排、南瓜濃湯等，母親節蛋糕以花苞為造型，帶給媽咪暖暖的愛！

In Between之間餐廳擁有悠閒舒適的用餐空間。（誠品行旅 提供）

位於一樓的The Chapter Café為歡慶母親佳節，於5/1至5/10午晚間時段推出「饗樂套餐」。前菜為適合初春品嚐的「芝麻葉煙燻瑞可達沙拉」，以核桃木的燻香為起司注入細緻風韻，襯上氣息酸甜的檸檬油醋，清爽的味覺之旅就此展開；湯品「杏仁奶油南瓜濃湯」則以米飯取代麵粉，與洋蔥、南瓜一同打製成泥，提升湯底的厚度，品嚐間更富綿密滑口層次。

The Chapter Café推出「饗樂套餐」，輕鬆享用清爽的海陸饗宴。（誠品行旅 提供）

主菜提供二款海陸選擇，包括「地中海式燴煮紅鯛魚︱九孔鮑︱季節鮮蔬」，選用在地的基隆紅鯛魚及貢寮九孔為主角，先以洋蔥、蒜頭、蕃茄及酸豆熬製醬汁，再融入海鮮食材、橄欖、櫛瓜及香料燴煮，以酸豆的香氣勾勒鮮甜海味，另外亦有「燒烤美國無骨牛小排︱香草酸豆醬汁」，採用舒肥手法將牛排以蒜頭、迷迭香、鹽及胡椒等浸泡一夜，並低溫烹調至七分熟，讓牛小排的中心呈現軟嫩質地，再結合香煎及烘烤方式延伸迷人香氣，搭佐酸豆、洋蔥及百里香調製的醬汁，讓風味更加上乘不膩口。

每間客房皆擁有城市中難能可貴的戶外陽台，可大口呼吸園區的新鮮空氣。（誠品行旅 提供）

eslite hotel誠品行旅於今年母親節推出全新真摯之作「暖心」母親節蛋糕，以巧克力造型花苞象徵母親的雙手，手心裡裝盛著俏紅色的心型脆餅，表現出母親滿溢的愛，溫柔地守護對全家人的情感，在品嚐蛋糕之際也為內心添入一絲幸福暖意。

The Lounge大廳書坊則特別以「暖心」為主題，以花苞與愛心象徵母親對孩子深切的愛與包容。（誠品行旅 提供）

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)