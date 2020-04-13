毒梟林夏舟在2019年1月份，1000萬元為代價收買保三總隊第二大隊的吳姓員警 替走私毒品集團牽線，從越南以貨櫃夾藏1500公斤安毒及K毒來台，遭保三總隊會同海關在高雄關查獲。經過檢警追查發現，林夏舟與吳姓員警約定只運1000公斤，但是實際上卻偷偷在夾層內多放500公斤，案發後吳員才知自己不但被坑，還被重重擺了一道，最後人財兩失。。

檢方指出，該犯罪集團從越南以貨櫃走私毒品，林男找上在保三總隊的吳姓警員幫忙後續報關事宜，林男並向吳員宣稱欲走私1000公斤 的毒品先驅原料，事成後願意給付新台幣1000萬報酬。

據了解，吳員還教導林男等人利用績優公司名義，進口家具，躲避 查緝，該集團遂在去年12月冒用1家績優公司名義進口夾藏毒品的貨 櫃，但由於吳員與沈姓報關業者擔心東窗事發，另偽造不實檢舉筆錄，想在案發後可自保，加上越南方面聯繫出錯，導致貨櫃遭退運。

2019年1月，該集團循同一模式，假冒另一家公司名義進口2只貨櫃。 專案小組掌握情資，於1月28日對運至國內的2只貨櫃開櫃檢查，當場查獲毒品。

由於吳員已於事先將此訊息透露給沈姓報關業者，並轉知同夥的林林夏舟，讓警方撲空。但專案小組仍於3月14日逮捕林嫌到案，檢察官聲押禁見獲准，吳員則在獲交保後辭職，也讓破案的保三總隊顏面無光 。

(中時電子報)