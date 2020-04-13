特力(2908)集團第1季合併營收為91.55億元，年減7.32%，儘管新冠肺炎持續蔓延，目前歐美客戶的拉貨力道依舊穩定，特力台灣零售亦將持續擴充線上購物平台的商品類別，以因應環境變化，並關注疫情延燒對全球經濟後續影響。

特力3月合併營收為34.01億元，較去年同月增加12.8%，其中貿易3月營收為19.4億元，占整體營收比重57%；零售營收為12.3億元，占整體營收比重36%。

特力表示，受惠於歐洲新客戶出貨挹注，3月貿易事業體業績較去年同月大幅增加31.3%，台灣零售事業體受到國內相關防疫措施的影響，國人減少出門活動導致來客數下滑，3月營收較去年同月減少4.7%；累計第1季合併營收為91.55億元，年減7.32%。

儘管新冠肺炎持續蔓延，特力表示，目前歐美客戶的拉貨力道依舊穩定，並未受到疫情大幅影響，對於疫情持續燃燒對全球經濟是否造成後續影響，特力將密切關注各國發展並及時採取因應措施；至於台灣零售事業部分，除提供給消費者更安全完善的實體購物環境，亦持續擴充線上購物平台之商品類別，以因應外在環境之挑戰。

(時報資訊)