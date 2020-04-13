石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）歷經4日不斷研議油市產能過剩對策，終於在12日達成史上最大減產協議，結束了3月初沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間爆發的原油價格戰。受到此消息激勵，紐約原油期貨價格在亞洲時段開盤跳漲9%，布蘭特原油期貨也暴漲8%，但在新冠肺炎疫情疑慮仍未除之下，原油價格急拉一度翻黑。

據華爾街日報報導，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）提到，該國將配合OPEC+減產10萬桶/日，而非先前協議所要求40萬桶/日，不過，美國總統川普聲稱，美方將在允許範圍內額外減產25萬桶/日，並表示減產協議將對岌岌可危的美國頁岩油產業帶來一線生機。

國西德州中質原油(WTI) 5月期貨價格開盤漲勢雖一度來到9%，但在新冠肺炎疫情疑慮未除之下，漲勢急拉一度翻黑走跌逾3%，截至台北時間13日上午8點45分，WTI價格上漲1.54美元或6.77%、暫收24.3美元；布蘭特原油期貨價格也是開盤大漲8%後，急拉翻黑跌2%，最新報價上漲0.96 美元或3.02%、暫收32.78美元。

美國累計超過55萬起確診新冠肺炎病例，死亡人數破2萬人，創全球最高死亡人數，全美50州也全部進入災難狀態。OPEC+雖達成減產協議，但規模是否能符合疫情對於需求衝擊，導致就算好消息傳出，油市依然震盪。

(中時電子報)