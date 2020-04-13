新冠肺炎病毒威力強大，疫情爆發後口罩成為民眾瘋搶的重點醫療物資之一，一度造成供不應求，也有人因口罩數量短缺而重複使用；然而，使用過一次的口罩究竟有多髒，透過顯微鏡就能清楚看到，上面布滿了許多細菌，還能看到白色的病菌在移動。

新冠肺炎疫情肆虐人人自危，口罩更成為民眾採購物資的重點項目，為了避免有不肖人士趁機囤貨從中獲利，政府更介入規定每人每日定額採購，仍不時有供不應求的狀況，因此難免有民眾會重複使用口罩，然而，使用過的口罩，即便肉眼看不見，卻早已佈滿許多細菌和病毒。

根據大陸官媒人民日報旗下《健康時報》報導，將口罩放在顯微鏡下觀看顯示，未使用的乾淨口罩，布纖維乾淨、紋理清晰可阻擋大部分病毒。但使用過的口罩，則骯髒不堪、充滿雜質又佈滿細菌，如果再放到大2000倍，甚至可見到有白色細菌在上面移動。

由於新冠肺炎主要以飛沫傳染，口罩可阻擋部分飛沫，於某種程度上擁有保護的作用，但也有專家提醒，在戴口罩前最好先洗手，拿掉口罩時因為病毒容易附著在口罩表面，因此最好不要用手直接接觸，否則病毒容易透過手，觸碰口、鼻、眼等進入人體造成感染。

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(中時電子報)