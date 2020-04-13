OPEC+達成史上最大減產協議，5月起將減產970萬桶/日，然而，美國50州因新冠肺炎疫情仍在延燒，進入災難狀態，減產的產能是否能符合新冠肺炎疫情所造成的需求大降，外界抱持疑慮，台股本周也將挑戰3月13日跳空缺口賣壓。台股周一(13日)開盤跌10.05點、暫收10,147.56點。

(中時電子報)