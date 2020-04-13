跳空缺口賣壓沉重 台股開盤走跌 09:052020/04/13 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台股周一開盤走跌。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 OPEC+達成史上最大減產協議，5月起將減產970萬桶/日，然而，美國50州因新冠肺炎疫情仍在延燒，進入災難狀態，減產的產能是否能符合新冠肺炎疫情所造成的需求大降，外界抱持疑慮，台股本周也將挑戰3月13日跳空缺口賣壓。台股周一(13日)開盤跌10.05點、暫收10,147.56點。 本周再戰跳空缺口！ 台股15檔雙資力挺成指標 (中時電子報) #跳空缺口 #賣壓 #台股 #開盤 #減產 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股大漲百點回補3/13跳空缺口後翻黑 12:002020/04/09 財經 《國際產業》墨西哥拒絕配合 OPEC＋減產協議遇阻 10:002020/04/10 財經 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 10:462020/04/10 財經 滬深兩市小跌 港股假期休市 10:512020/04/10 財經 墨國獨排眾議 OPEC＋減產協議難產 04:092020/04/11 財經要聞 只花13天救回萬點 台股一直V下去？ 16:292020/04/11 財經 台股回補跳空缺口 聚焦2關鍵 04:092020/04/12 財經要聞 台股下周漲跌機率曝 散戶押錯下場… 15:262020/04/12 財經 油價戰國時代 04:102020/04/13 時論廣場 OPEC＋史上最大減產協議 5月起每日減產970萬桶 05:212020/04/13 財經 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 即時 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 報稅者注意！報稅期限全面延長到6月30日 - 財經 - 工商 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 國安基金續護盤 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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