Rudy: "I was getting death threats" after the news came out he had coronavirus. — Eric Walden (@tribjazz) April 12, 2020

身為首位確診新冠肺炎NBA球員的爵士中鋒戈貝爾，如今總算把悶在心裡的話都說出來！《鹽湖城論壇報》記者瓦爾登13日爆料，戈貝爾坦承在確診之後，就不斷收到死亡威脅，畢竟他被外界認定是造成NBA無限期停賽的罪魁禍首。

畢竟在3月12日確診新冠病毒之前，戈貝爾曾在賽後記者會刻意觸摸麥克風，展示他的另類幽默，甚至還被傳出故意在休息室內摸遍所有隊友物品，擺明沒把新冠肺炎疫情放在心上，隨後當他確診之後，他也馬上遭到外界大肆抨擊。

戈貝爾隨後透過社群媒體，跟所有人公開道歉，且表達自己悔恨之意，「NBA總裁席爾佛馬上就宣布NBA無限期停賽，充分做好他份內的工作，當時我承受了很多外界批評，但席爾佛這樣的作法，如今看來可能拯救了很多人的生命。」

當說到戈貝爾是否感到後悔，他的回答是，「我向來是一個很愛開玩笑的人，認識我的人現在真正知道了我的內心，碰觸麥克風讓我看起來相當糟糕，這完全都是個人看法的問題，但這些動作讓我看起來，是那種不在乎別人性命的人。」

(中時 )