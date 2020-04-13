立法院內政委員會今13日審查「糾纏行為防制法草案」、「跟蹤騷擾防制法草案」等4案，國民黨籍召委陳玉珍主持會議，陳玉珍表示，現代婦女在職場工作有些面臨言語、性別上的歧視，每一個時代婦女面臨不同的挑戰，在立法院推動婦女性別平等的「跟蹤騷擾防治法」的立法，對於婦女人身安全有更大的保障。

國民黨團和陳玉珍皆主張，現有的《家庭暴力防治法》、《性騷擾防治法》、《社會秩序維護法》，對於家暴、騷擾行為分別定有處罰規定，但若僅跟蹤則難以適用，因此美、澳、英、日均將跟蹤騷擾提升為犯罪行為。希望立院內政委員會這次能對跟騷法有一個盡速、完善的立法，不要再拖了。

陳玉珍先前質詢時曾主張，法律應時俱進，現有法律不足以防範，新時代跟蹤騷擾犯罪行為，需要一部新的法律維護婦女權利，內政部警政署也不應以警力不足為由，因為若能在騷擾初期階段就加以防止，反而能減少後期審判的政府人力。

內政部長徐國勇今表示，對於立院各黨團所提4類版本，此法適用普通法還是特別法？徐國勇說，這仍要多次協商後才能確定。對於國內近7萬名警察，也將再針對騷擾防治教育強化，但需要時間。

陳玉珍表示，今天內政捍衛環委員會是聯席審查，鑑於政院版本尚未出爐，今日審查則交給這兩會的委員質詢為主。

(中時電子報)