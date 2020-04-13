櫃買中心配合108年第4季財務報告公告，上周已舉行三場主題業績發表會，本周將接續推出「富櫃200（二）」、「電子資訊」及「櫃買特色」主題。今（13）日由富櫃200成分股太醫（4126）、緯軟（4953）、智基（6294）等3家公司登場，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，為增進投資人瞭解富櫃200指數成分股表現，加碼在今（13）日推出第二場「富櫃200」主題業績發表會，包含主攻拋棄式醫療器材廠太醫（4126）、資訊委外服務大廠緯軟（4953）、及國內補教業者智基（6294）等3家公司。

接續還有兩場主題業績發表會，周三（15日）是「電子資訊」主題業績發表會，當日是協禧、三聯、及安碁資訊等3家公司；周五（17日）是「櫃買特色」主題業績發表會，當日是崇越電、國碳科、及朋億等3家公司。

櫃買中心指出，本系列業績發表會均採線上直播方式，投資人可查詢櫃買中心網站觀看，以掌握公司營運績效及未來產業前景。各場次業績發表會都有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新消息\櫃買影音」）。

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