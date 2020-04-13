台股累計今年初開盤到10日共62個交易日，集中市場總成交值為10兆3,114.39億元，市場日均值為1,663.14億元，股票成交量週轉率為24.76％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：跌深低基期、遊戲軟體、現金殖利率概念、5G概念股等，看本周台股指數區間為10,000-10,400點。

群益證券分析指出，近期四項國際利多因素：

1.美聯準會（Fed）宣布另一輪刺激措施，向中小企業提供2.3兆美元額外貸款。Fed主席鮑爾表示，將動用所有權力「強力、主動且進取地」地幫助美國經濟復甦。

2.美國總統川普日前表示，新冠狀病毒疫情似已攀升到「曲線」頂端，並重申希望儘快恢復美國經濟活動，美國的死亡人數可能比預期少。

3.國際貨幣基金組織IMF報告指出，大陸3月製造業採購經理人指數PMI回溫及衛星圖像二氧化氮濃度增加，當地工業和運輸活動成長，中國出現早期復甦跡象。

4.美國白宮應對疫情特別小組衛生顧問日前表示，新確診個案接近見頂，入院人數緩和，死亡新增數字可能已接近頂峰，反映之後情況可能轉佳。

(工商 )