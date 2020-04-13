全球晶圓代工龍頭台積電法說會16日登場，外資圈對台積電第二季營收季減預期提高，更擔憂來自新冠肺炎衝擊，下半年將面對庫存調整與終端需求復甦偏弱問題，全年營收年增平均期望值已降至11％；外資備妥五問，鎖定客戶動向與需求變化，是近年來市場最戒慎一次。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出的台積電法說五問，包括：一、台積電是否看到5G智慧機量產推出有所延遲？二、7奈米製程產能第三季會不會有低於預期狀況？三、3奈米製程的研發進度持續順利進行嗎？四、台積電對新冠肺炎疫情與總體經濟的推估為何？五、針對美國可能進一步限制科技出口，台積電如何看待？

可以發現，外資本次對台積電法說會的關切度，不像過去大量繫於先進製程的發展進度、抑或是競爭版圖變化之上，多數議題反而都是由新冠疫情衝擊需求推導而出。換句話說，台積電本次法說會釋出訊息，將是全球看待疫情牽動科技業需求變化的首要風向球。

摩根大通證券半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，高效能運算（HPC）可望稍微抵銷智慧機訂單不振，然放眼整體下半年，小摩說明，考量智慧機自第三季起明顯砍單，加上新冠肺炎疫情傷害成熟國家，使得iPhone對5奈米需求減弱，估算台積電下半年營收將比上半年減少4％（市場預期為成長2％），宣告旺季不旺。

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