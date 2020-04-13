台塑四寶與大盤一同掀起反彈之後，股價後市動向引發關注，大型本土投顧龍頭指出，台塑（1301）長線受惠低價乙烯成本，表現將優於同業；南亞（1303）另擁有電子事業成關鍵轉機，雙雙給予「買進」投資評等。

儘管台塑第一季財報較疲弱，本土投顧大行已先一步下修獲利預估，仍認為台塑核心業務前景仍然穩健，表現將優於同業，且趨勢對下游業者有利，建議長期投資人逢低布局。

法人說明，因乙烯、丙烯供給趨於寬鬆，成本可望降低，且此趨勢未來數季可望持續，看好台塑塑膠產品利差前景（包括PVC、PE、PP，約占營收五成）。一旦下游需求回溫，利差可望擴張。

南亞則有三大利多：一、乙烯成本降低，帶動化工事業前景轉佳；二、電子事業表現穩健；三、目前評價便宜。投顧法人在先前報告中便指出，第一季財報公布後應可出現買點，因此，本次直接將投資評等升至「買進」，看好營運觸底彈升。

就評價面來看，南亞目前股價約相當於1.3倍股價淨值比，與歷史均值1.9倍相比，為循環底部水準。由於化工事業改善且電子事業成長，研判現在可能是逢低布局的好機會。

(工商 )